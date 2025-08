Dedicatoria especial: Adalberto Carrasquilla señala al responsable de su gran momento en Pumas y enorgullece a Panamá

Adalberto Carrasquilla ya venía mostrando señales de su gran momento y lo terminó de resaltar en la victoria de Pumas ante Atlanta United por la segunda jornada de la Leagues Cup.

Dicho partido que terminó 3-2 a favor del conjunto mexicano, tuvo al panameño como gran figura tras marcar un doblete y liderar al equipo en un duelo parejo y exigente. Pero esta actualidad de Carrasquilla, también tiene a un responsable detrás.

¿Quién es el responsable del gran momento de Adalberto Carrasquilla en Pumas?

Carrasquilla atraviesa un gran presente en la Leagues Cup con Pumas y explicó que su buen nivel no es casualidad. El mediocampista panameño reveló que su recuperación fue parte de una planificación conjunta con la Selección Nacional de Panamá, lo que le permitió volver en óptimas condiciones.

“La verdad es que me siento bien. Es parte de la planificación de mi Selección que me dio la oportunidad de hacer una buena recuperación. Cada día me voy sintiendo mejor y quiero seguir creciendo con este buen momento y no ponerme límites“, comentó Adalberto Carrasquilla señalando lo clave que ha sido en este proceso de La Roja al mando de Thomas Christiansen.

“Hay un grupo detrás donde todos quieren hacer las cosas bien. Yo confío en mis compañeros que también están capacitados para cualquier momento que lo requiera el club“, finalizó Adalberto Carrasquilla en declaraciones previas a este encuentro contra Atlanta United por la Leagues Cup.

Recordemos que Carrasquilla sufrió una molestia muscular en el muslo izquierdo durante el duelo ante Monterrey por el Play-In del Clausura 2025. Esa lesión lo obligó a abandonar el partido antes del descanso.

Por precaución, fue descartado de la convocatoria de Panamá para la Copa Oro 2025, priorizando su recuperación con miras a las Eliminatorias y que ahora Pumas disfruta de esta actualidad del jugador.

Un plan que da resultados

El presente de Carrasquilla no solo refleja su talento, sino también el fruto de una recuperación bien gestionada. Gracias al trabajo coordinado entre Pumas y la Selección de Panamá, el mediocampista volvió más fuerte y se convirtió en una pieza clave tanto en su club como en el camino hacia las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

