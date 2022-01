El delantero marcó en la derrota de su equipo ante Once Deporitvo en el Simeón Magaña.

Pese a que su equipo cayó ante el Once Deportivo 3-2, Nicolás Muñoz alcanzó las 300 anotaciones y se puso a 1 gol de igualar al guatemalteco Juan Carlos Plata (301) como los máximos artilleros de todo Centroamérica en la historia. El Yuyu sumó su tercer tanto en dos partidos después del doblete que hizo ante Platense.

El conjunto del Municipal Limeño se fue abajo en el marcador al entretiempo y en la segunda mitad, parecía estar vencido en su totalidad cuando caían 3-0 al minuto 84. Sin embargo, el histórico Nicolás Muñoz le dio un electrochoque a su onceno cuando hizo efectiva la pena máxima que otorgó el juez central a favor de su equipo. En los minutos de descuento, Javier Lezcano anotaría el 3-2 y Los Auriazules se ilusionaban con un empate, pero el tiempo no les alcanzó.

Al finalizar el compromiso, el canalero expresó que es una alegría para él, pero le hubeiese gustado celebrarlo con un triunfo, "es una alegría para mí, lastimosamente, no se pudo celebrar con una victoria pero es algo increíble. A veces mira para atrás y no sé cuando anoté tantos goles y agradecer a mis compañeros que sin ellos esto no fuera posible", manifestó.

Agregó que quiere seguir aportando para que el equipo salga de las zonas de descenso, "esperamos seguir ayudando al equipo y salir de la situación en que estamos y seguir anotando goles". Además, confesó que su club hizo un mal partido, "la verdad tuvimos un mal partido, al final pudimos maquillar un poco el resultado y no era lo que queríamos. Hay que mejorar mucho para el próximo domingo".

Después de haber venido de vencer a Platense, Municipal Limeño sufrió una dura derrota que lo sigue desterrando en la parte baja de la clasificación. El próximo 26 de enero, se verá obligado a recuperarse cuando enfrente a CD Águila, ex equipo de Nicolás Muñoz en el cual no tuvo una agradable despedida, por lo que será un partido especial para él, tomando en cuenta que también puede superar el récord de Pin Plata.