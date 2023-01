Hace algunas horas, la Selección de Panamá Femenina, realizó su último entrenamiento, antes de que el entrenador, Ignacio Quintana, diera el listado oficial de las 23 convocadas de cara al repechaje del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Llamado que llegó con algunas sorpresas, tanto en ausencias, como en presencias.

Los nombres más relevantes que no vimos entre las jugadoras que viajarán, fueron los de Laurie Batista y Kenia Rangel. Ambas son piezas titulares en sus respectivos clubes, aunque el estratega mexicano, por decisión técnica, no las convocó. Caso contrario al de Riley Tanner, quien hace poco fue tomada en cuenta para amistosos de La Roja y después de anotar tres goles, se ganó un lugar.

"Fue difícil, no es fácil nunca hacer una lista. Se quedan muy buenas jugadoras por fuera y eso habla de que el fútbol panameño está creciendo. Las jugadoras que están son las que merecen estar ahí. Nosotros estamos seguros y confiados de que elegimos a las mejores 23, y las que no están deben apoyar a sus compañeras", manfestó el entrenador del elenco Canalero.

Recordemos que Panamá deberá enfrentar a Papúa Nueva Guinea en la primera ronda del repechaje. En caso de vencer a su rival, deberá medirse a uno entre China Táipei y Paraguay, quienes se encuentran en la otra llave. La selección que gane sus dos compromisos, se clasificará a la novena edición de la Copa del Mundo Femenina.

"La referencia que tenemos de Papúa es que fueron las campeonas de Oceanía, le ganaron a las favoritas y no podemos confiarnos, tenemos que pararnos ahí como si fueran el número 1 del ranking. Nosotros estamos obligados a ganar y clasificar al Mundial, no me gusta prometer, pero estamos obligados a ganar", dijo, en referencia al rival.

Lista de 23 convocadas

Porteras

Sasha Fábregas Yenith Bailey Stephani Vargas

Defensas

Hilary Jaén Wendy Natis Katherine Castillo Yomira Pinzón Rosario Vargas Rebeca Espinosa Nicole De Obaldía Carina Baltrip Reyes

Volantes

Deysiré Salazar Emily Cedeño Schiandra González Marta Cox Natalia mills Carmen Montenegro Erika Hernández Aldrith Quintero

Delanteras