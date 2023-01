Durante la noche del martes, la Federación Panameña de Fútbol, hizo la presentación oficial de la camiseta Reebok que utilizará la Selección de Panamá hasta el 2026, como mínimo. Un diseño simple, en el que figura el rojo con líneas azules, fue lo observado en la local. Por su lado, la visitante tiene un bosquejo similar, pero con blanco en lugar de rojo.

Sin embargo, fue de poco agrado para los aficionados, el uniforme más reciente de La Roja. Y es que, en redes sociales, figuraron más críticas, que comentarios positivos con respecto a lo presentado por Reebok que, incluso, llegaba con pocas expectativas y esto se vio reflejado con los comentarios que se dieron, cuando la Sub-17 y la Femenina comenzaron a implementar la indumentaria en sus entrenamientos.

"¿Se puede hacer una campaña para que nadie compre esa camiseta o que la cambien?", indicó un usuario en las redes sociales. Mientras que otro manifestó, "qué porquería de camiseta, debe valer 99 centavos". Además, muchos aseguraron que el diseño era similar al de "ligas barriales" en tono de burla.

No obstante, también hubo comentarios positivos, como el del periodista, Álvaro Martínez, quien expresó, "no pude ir a la presentación de la nueva piel Reebok la Selección, pero me parece diferente. Tiene un toque retro y básico. La compraría. Igual respeto al que no le guste. Vivimos en una hermosa democracia".

¿Qué precio tendrá la nueva camiseta Reebok de Panamá?

La camiseta tendrá un costo de B/.64.95 + itbms y se podrá obtener en la página web de reebok.com.pa, además de sus tiendas físicas en los distintos centros comerciales. Dicha indumentaria estará disponible a partir de este mismo miércoles al mismo precio mencionado. Cabe destacar que el precio es menor a la New Balance.