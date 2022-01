Alberto Quintero, referente de la selección nacional brindó una entrevista en el medio RPC donde se expresó sobre su carrera y algunas situaciones de la selección nacional. El canalero también destacó que ir al Mundial de Qatar 2022 no es una revancha para él, sino una oportunidad.

Para iniciar su intervención, Negrito expresó que está en uno de los mejores momentos de su carrera, "estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera, estoy feliz por lo que me ha pasado en los últimos años con Universitario, me he ganado el respeto de una de las hinchadas más grandes de Perú. Con mucho sacrificio y profesionalismo he logrado todo esto", expresó.

El experimentado futbolista habló sobre diferentes etapas de su carrera, donde destacó su momento en España y confesó que en algún momento, le llegó una oferta desde Portugal, luego realizó tuvo paso por Sudamérica, MLS y ahora está destacando en el Universitario de Perú donde se ha ganado un puesto.

Quintero aclaró la actitud que tuvo cuando salió reemplazado en el compromiso contra Canadá. "No es berrinche, yo soy un jugador muy competitivo y me gusta jugar los 90 minutos. Yo no hago esto para ofender a Christiansen ni a los compañeros, todos me conocen, pero todo empezó a tomar una especulación por el partido ante Canadá".

Luego reveló la razón por la cual se marchó de inmediato a los vestuarios. "Yo sentí una molestia en las costillas y en el entretiempo me colocaron una crema caliente. En la segunda parte, el entrenador me saca y me marchó molesto por el cambio, pero cuando entré a los vestuarios fue para quitarme la crema porque me quemaba, luego salí al banco a observar el partido y al final oré con los compañeros", declaró.

El jugador habló sobre el trabajo de Christiansen y el grupo de seleccionados que tiene, "Thomas es muy buen entrenador, tiene las cosas claras y un cuerpo técnico que lo ayuda. Se ha encontrado con una generación de jugadores diferentes, muchos están jugando en Europa y Copa Libertadores. Christiansen se encontró con futbolistas que en su mayoría son titulares en sus clubes".

Además, confesó que jugar una Copa del Mundo sería una oportunidad y no una revancha. "Se me eriza el cuerpo, me gustaría poder clasificar al Mundial y sobretodo por la oportunidad. No lo veo como una revancha, sino como una oportunidad, ojalá el profe me tome en cuenta y las lesiones me respeten. Sería algo importante para mi carrera y para mi familia que también sufrió por mi lesión antes de llegar a Rusia 2018". Recordemos que Alberto Quintero no pudo participar del Mundial de Rusia 2018 debido a una lesión sufrida previo al campeonato.

Para finalizar, el canalero le pidió a la fanáticada el mayor aliento posible en lo que resta de las eliminatorias. "Arrópennos, apóyennos para clasificar al Mundial, llenen el Rommel que siempre saldremos a ganar y no se olviden que esto también es de ustedes. Les envío bendiciones y un fuerte abrazo", concluyó.