Costa Rica vs. Guatemala: posibles alineaciones para el partido amistoso de hoy

La preparación rumbo a la Copa Oro 2023 se intensifica cada vez más. Así es como la Selección de Costa Rica y su similar de Guatemala protagonizarán esta noche (9:00 p.m.) un atractivo partido amistoso en Estados Unidos, donde ya se quedarán para disputar el torneo de Concacaf del 24 de junio al 16 de julio.

En el caso de la Tricolor, será su primer fogueo del año antes de medirse a Ecuador el próximo martes. Luis Fernando Suárez, quien introdujo novedades en su convocatoria y recibió la noticia de que Keylor Navas se perderá la Copa Oro, ya confirmó el once que parará en la casa de Los Angeles Galaxy de la MLS.

“Los tiempos han cambiado y rivales fáciles ya no hay. Respetamos a Guatemala, no podemos menospreciar al rival. Sabemos que llegarán a presionar para levantar de cara a la Copa Oro (…) Hay que estar conscientes de nuestro momento y de lo que tenemos para mejorar, tenemos con qué. Es un grupo de jóvenes que me ponen a soñar”, aseguró Suárez.

Los chapines han tenido más actividad, incluso antes de que comience la fecha FIFA: contra México perdieron 2-0 dejando una buena imagen y luego Trinidad y Tobago les ganó 1-0. Luis Fernando Tena también realizó modificaciones en la plantilla, siendo la más significativa la inclusión del lateral Aaron Herrera.

“Al no estar los jugadores de experiencia (como Joel Campbell o Celso Borges), se vuelve un equipo muy dinámico. Hemos estado estudiando algunos videos de Costa Rica, pero al ser un juego de preparación nos importa más la evolución que tengamos. Queremos que nuestros seguidores salgan contentos del estadio”, comentó el mexicano.