Copa Oro: ¿Por qué ya no se juega el partido por el tercer lugar?

Los ojos del mundo se posan en Los Ángeles mientras la emocionante Copa Oro 2023 se acerca a su fin. La gran final está a la vuelta de la esquina, y el domingo 16 de julio, el estadio El SoFi Stadium será testigo de una batalla futbolística sin precedentes entre las selecciones de México y Panamá, quienes dejaron en el camino a rivales de la talla de Jamaica y Estados Unidos, respectivamente.

El camino hacia la final no ha sido fácil para ninguna de las dos naciones. México demostró su dominio al superar a una Selección ‘dorada’ de Jamaica, conformada por futbolistas de la prestigiosa Premier League, con un contundente marcador de 3-0. Mientras tanto, Panamá se ganó su lugar en la gran final tras vencer a Estados Unidos en una emocionante definición por penales, después de empatar 1-1 en los tiempos extras.

¿Por qué se ha dejado de disputar el partido por el tercer lugar en la Copa Oro?

A lo largo de la historia del torneo, hemos presenciado diversas variaciones en su formato, y la decisión de no jugar el famoso partido por el tercer puesto ha sido tomada por Concacaf, con la excepción de la edición 2015, en la que se retomó esta disputa de manera única hasta la fecha.

Curiosamente, aquel último partido por el tercer lugar en2015 también involucró a Estados Unidos y Panamá, y el resultado fue el mismo que se está viviendo en la presente edición, con los panameños alzándose con la victoria en una emocionante definición desde el punto penal.

El hecho de que ya no se juegue por el tercer lugar es una decisión que ha sido bien recibida por muchos combinados nacionales. Disputar un partido adicional por el tercer puesto no era del agrado de las selecciones, ya que el reconocimiento verdadero recae únicamente en el ganador de la Copa, y quedarse en las semifinales disminuía la euforia por obtener un distintivo como tercer lugar