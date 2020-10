Walter Centeno le envía un duro mensaje a Frank Zamora: "Es uno más"

Siguen las repercusiones por la polémica del video filtrado de Frank Zamora. El atacante ex-Guadalupe estuvo de fiesta con su pareja y diferentes amigas. En las imágenes se vieron muchas botellas de alcohol y se comprobó que había roto la burbuja social que había dispuesto el club para evitar un nuevo rebrote de coronavirus en la plantilla.

Sobre todo esto, Walter Centeno fue consultado por la prensa y le envió un duro mensaje a su futbolista: "Quien conversó con él fue Víctor Cordero, se tomaron decisiones protegiendo a la institución, tiene que cumplir un castigo. Cuando se presente la ocasión hablaré con él, no puedo enfocarme en un jugador, tengo muchas preocupaciones en mi equipo para enfocarme en una rebeldía. Aquí la prioridad es Saprissa".

Y agregó "Frank Zamora es una persona grande, sabe lo que hizo, hay valores con los cuales Saprissa se rige y hay que hacerlos respetar, el jugador que viene aquí sabe que está expuesto a todo, tiene que cuidar su vida personal y ser profesional, para eso le pagan, vamos a ver qué pasa y cuándo vuelve''.

���� Walter Centeno se refirió a la situación de Frank Zamora y le lanzó un duro mensaje: pic.twitter.com/a3O9wF3bvd — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) October 9, 2020

Su respuesta más dura fue sobre como lo reemplazó: "Es uno más, aquí hay jugadores en el alto de rendimiento que tengo que educar, disciplinar y marcarles la cancha para que no cometan errores en el futuro, voy a pensar lo de Zamora, hoy no estuvo y el equipo jugó bien. Es problema de él, tiene que ganarse la confianza mía y de la afición de Saprissa. Debe una explicación futbolística, tiene que entregarse al club que le está dando una oportunidad y tiene que aprovecharla, porque no todos los días te dan oportunidades".

La directiva del Morado le abrió una sanción disciplinaria al delantero por la fiesta íntima que habló y probablemente se pierda algunos partidos con la institución. El jugador ya hizo un pedido de disculpas públicos a los fanáticos del Sapri, pero la relación con ellos está en un mal momento.