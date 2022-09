Udinese vs Inter: horario, canal de TV y streaming para ver hoy EN VIVO la fecha 7 de la Serie A de Italia

Continúa lajornada 7 de la Serie A con un duelo de alto impacto entre dos equipos de la parte alta de la tabla. Por un lado, el sorprendente Udinese, que acumula 4 victorias consecutivas y ha comenzado la campaña en excelente estado de forma recibe a un Inter bastante irregular que no puede permitirse más tropiezos si no quiere alejarse de los primeros puestos de la tabla.

¿Podrán los nerazzurri imponer su jerarquía o serán los friulani quienes haran valer su condición como locales?

Udinese vs Inter: fecha y hora del partido y dónde verlo en Centroamérica y EE.UU.

El encuentro entre Udinese e Inter se disputará en el Dacia Arena este domingo 18 de septiembre a las 4:30 am hora de Centroamérica (5:30 am hora de Panamá), aunque los madrugadores no se perderán ningún detalle ya que podrán disfrutarlo EN VIVO Y EN DIRECTO, a través de los siguientes canales de TV y servicios de streaming:

Costa Rica : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ El Salvador : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ Guatemala : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ Honduras : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ Nicaragua : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ Panamá : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ Estados Unidos: Paramount+

Udinese vs Inter: ¿cómo llegan los friulani?

Tras la derrota ante Milan (4-2) en la primera jornada, nadie presumiría que el Udinese mantendría una racha tan positiva de encuentros. Desde ese partido, acumula 4 victorias y 1 empate, que les han llevado a ubicarse en el cuarto puesto de la tabla, a tan sólo 1 punto del triunvirato de líderes, conformado por los propios rossoneri, Atalanta y Napoli.

Udinese vs Inter: ¿cómo llegan los nerazzurri?

Pese a estar en la parte alta de la tabla (en sexta posición), el Inter ha sido incapaces de imponerse ante equipos importantes en esta temporada. Ya perdió el derbi ante Milan (2-3) y también sufrió ante la Lazio (1-3), por lo que esta se presenta como una prueba de fuego para los nerazzurri.

Udinese vs Inter: último partido entre ambos

En 98 enfrentamientos por Serie A, el Inter se ha impuesto por encima del Udinese, obteniendo 50 triunfos, 27 empates y 21 derrotas. En el último encuentro entre ambos, los nerazzurri impusieron su superioridad al vencer por 2-1, con tantos de Perisic (12') y Lautaro (39'), mientras que descontaría Pussetto (72') para los friulani.