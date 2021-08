Fabián Coito explicó la presencia de Danilo Acosta y la ausencia de José Pinto en Honduras

La polémica estalló en Honduras con la lista que dio Fabián Coito para el debut en el octogonal de las Eliminatorias Concacaf. La prensa criticó algunas ausencias y entre ellas está la de José María Pinto, lateral que venía siendo figura con Olimpia y pedía tener su oportunidad con la selección mayor.

La otra queja venía por el lado de la convocatoria de Danilo Acosta, recientemente fichado por Los Ángeles Galaxy. El supuesto incoveniente recae en el que legionario llega sin continuidad a estos dos primeros partidos y el futbolista de los Leoenes viene de ser los puntos más altos del equipo candidato al título en la Liga Nacional.

Fabián Coito dio una conferencia de prensa primero habló de de Pinto: “Hace mucho tiempo que venimos trabajando con él, ha estado en todo el proceso Sub-23. Está atravesando un muy buen momento deportivo, aparte, está confirmando las condiciones de muy buen futbolista que todos le conocemos”.

Pinto quedó afuera de la lista de convocados de Coito. (Tu Nota)

Y explicó por qué terminó quedando afuera: “La diferencia entre el cuestionamiento o el análisis que hacen los periodistas y la tarea del entrenador, es que el periodista cuestiona y lo veo bien, no está mal, pero no toma decisiones, porque para poner a José Mario Pinto tengo que sacar un futbolista y no podemos trabajar con 30. Repito, a José Mario Pinto siempre lo hemos considerado y no dudo que pasa un buen momento y eso lo llevará a ser considerado en la Selección Nacional más adelante”.

Para finalizar, se refirió a Dani Acosta y su convocatoria: "Ha jugado poco para hablar de una situación deportiva, pero creo que es un futbolista con grandes condiciones, con buenos antecedentes para reforzar y estar integrando la Selección Nacional. Hubiese querido tenerlo anteriormente. Está a la orden de su equipo en la MLS, está pronto para jugar y tarde o temprano hay que integrarlo para ver el aporte que le da a la Selección Nacional”.