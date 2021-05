El contundente mensaje de Ariel Rodríguez tras quedar campeón con Saprissa

El Deportivo Saprissa al final contra todo pronóstico, pudo coronarse Campeón del Torneo Clausura 2021 de la Liga Promerica de Costa Rica, luego de imponerse 4-2 en el global a Herediano. Tras una situación deportiva muy irregular durante todo el campeonato, en la etapa decisiva, pudo sacar la chispa de campeón y sumar otro título. Por ende, el atacante Ariel Rodríguez quiso enviar un contundente mensaje.

Cuando transcurría el 25 de abril de este año, Ariel Rodríguez volvía a las canchas tras recuperarse físicamente debido a varias lesiones. Tras clasificar en semifinales, fue expulsado en la ida ante Alajuelense y no pudo estar presente en la vuelta. Pero el fútbol siempre tiene revancha, solo hay que estar preparado para recibirla.

Mensaje de Ariel Rodríguez

Y vaya que tuvo su revancha en la final ante Herediano, ya que marcó el gol que sentenció la eliminatoria en el partido de vuelta para registrar el global de (4-2). Al minuto 13 del encuentro, tras una buena jugada dentro del área, Rodríguez remató de derecha cruzado y mandó el balón al fondo de las redes.

Tras quedar campeón se mostró con una camiseta que decía lo siguiente: "Se repartieron todo pero se les olvidó que estábamos vivos", tomando en cuenta que por la manera en que estaban jugando y los resultados no acompañaban, no era fácil de pensar a un Saprissa campeón.

Mensaje de Ariel Rodríguez / ESPN

"A veces a uno no se le da el valor que se merece, tengo 12 años en la primera división, en fútbol competitivo, siempre me he mantenido ahí luchando, peleando; pero bueno, en Saprissa siempre sí me han valorado, siempre que he vuelto me han abierto las puertas y eso es por algo, por alguna razón, eso me mantiene muy contento", concluyó el atacante Ariel Rodríguez.