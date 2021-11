Falta poco menos de un año para que la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022, y en virtud de ello las eliminatorias de cada confederación ya se encuentran notablemente avanzadas en su mayoría, llevando a que 13 seleccionados ya tengan su lugar asegurado en la cita máxima.

Duros enfrentamientos se avecinan para conseguir alguna de las 19 plazas restantes, las cuales dos corresponderán a los clásicos repechajes intercontinentales. En esta ocasión serán distintos, ya que serán a partido único y en campo neutral, a diferencia del tradicional ida y vuelta.

Los cruces ya se han determinado en un sorteo realizado esta mañana en Zurich, Suiza: Conmebol vs. AFC y Concacaf vs. OFC. El cuarto lugar del Octogonal Final deberá medirse a todo o nada frente al campeón de Oceanía, escenario que no ha tomado lugar en muchas ocasiones, ya que ocurrió solo dos veces.

La primera fue camino a Estados Unidos 1994. En aquella oportunidad, Australia (cuando aún pertenecía a la OFC) jugó contra Canadá en una repesca preliminar, que acabó favoreciendo a los aussies en los penales luego de un 2-1 en Edmonton y mismo resultado en Sidney. Finalmente, en la llave decisiva, cayeron por un global de 2-1 contra Argentina.

La segunda y última vez fue rumbo a Brasil 2014, donde México apabulló a Nueva Zelanda: el 5-1 en el Estadio Azteca y un 4-2 en Wellington redondearon un amplio global de 9-3 para los norteamericanos.