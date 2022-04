Real Madrid recibirá a Espanyol en el Santiago Bernabeu por la 34ª fecha de LaLiga. Encuentro vital para los de Carlo Ancelotti, ya que pueden salir campeones con tan sólo sumar 1 punto. Sevilla quedó a 12 unidades y su archirrival, Barcelona, a 15. Por lo que la consecución de su trigesimoquinto título de liga sería un gran aliciente de cara a la semifinal de vuelta de Champions League contra Manchester City.

Real Madrid vs. Espanyol: fecha, hora, canal de TV y streaming del partido

El compromiso se jugará el sábado 30 de abril, a las 8:15 a.m. de Centroamérica (9:15 a.m. de Panamá), en el Santiago Bernabeu. Se podrá ver EN VIVO en toda la región por Sky Sports (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá), al igual que en México (allí también lo emitirá Blue To Go Video). Mientras que en Estados Unidos lo pasará ESPN+.

Real Madrid vs. Espanyol: cómo llegan los merengues

Mermada por las lesiones (Alaba, Bale, Hazard, Jovic) y suspensiones (Militão, Nacho), la oncena que pararía Ancelotti sería relativamente alternativa. Aunque aclaró que "Benzema y Vinicius pueden descansar, pero si están bien tienen que jugar". Sin embargo, la noticia que más resalta es el regreso de Casemiro en vísperas de la revancha contra Manchester City. Anteriormente, vencieron 3-2 a Sevilla, 3-1 a Osasuna y cayeron 2-3 ante los citizens.

Real Madrid vs. Espanyol: cómo llegan los periquitos

La jornada se torna especial para los dirigidos por Vicente Moreno. No solamente podrían aguarle la fiesta a los merengues, sino que también tienen la chance de asegurar su permanencia en LaLiga: están 9 puntos por encima de Granada, que ocupa el último puesto de descenso. Para ello deberán cortar su racha de caídas ante Atlético Madrid (1-2) y Rayo Vallecano (0-1). Tarea que emprenderán Sin Adriá Pedrosa, Keidi Bare y Óscar Gil.

Real Madrid vs. Espanyol: posibles formaciones

Real Madrid: Thibaut Curtois; Lucas Vázquez, Jesús Vallejo, Casemiro, Marcelo; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos; Isco, Rodrygo y Marco Asensio.