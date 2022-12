La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 está entrando en su etapa más vibrante: los octavos de final. 14 de los 16 integrantes de esta etapa ya están determinados, quedando solo dos lugares disponibles a repartir entre seis combinados: Camerún, Serbia, Suiza, Corea del Sur, Ghana y Uruguay.

El Grupo A concluyó con Países Bajos en la cima, seguido de una Senegal que venció en el mano a mano a Ecuador. El B, por otra parte, terminó con Inglaterra siendo líder tras golear por 3-0 a Gales. Estados Unidos lo secunda, tras derrotar 1-0 a Irán en otro juego por el pasaporte.

En el cuadrante C fue Argentina quien se termino en el puesto número uno, aún a pesar de su caída por 2-1 en el debut contra Túnez. Polonia afrontará también la próxima etapa, donde se cruzará con Francia, líder del D. El adversario de La Albiceleste será, en tanto, el segundo de la zona de los galos: Australia.

En el F hubo sorpresa. Marruecos se llevó el grupo tras vencer 2-1 a Marruecos, mientras que Bélgica se quedó en el camino luego de igualar 0-0 contra Croacia. Brasil ya tiene su lugar en los octavos de final por el G, mismo que Portugal con el H.

Qatar 2022: los partidos del viernes 2 de diciembre

Corea del Sur y Portugal se verán las caras desde las 9 AM de Centroamérica (10 de Panamá), al mismo tiempo que Uruguay y Ghana. A la 1 PM de la región, en tanto, tomará lugar otro doble juego: Camerún vs. Brasil y Serbia vs. Suiza.