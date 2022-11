La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 ha entrado en la recta decisiva de la fase de grupos. Al término de la segunda jornada solo Qatar y Canadá estaban eliminados, por lo que las otras 30 selecciones se mantuvieron con chances hasta el último suspiro; en contraposición estaban Francia, Portugal y Brasil, clasificados de manera anticipada.

El Grupo A acabó con Países Bajos en la cima, seguido de una Senegal que le ganó el mano a mano a Ecuador por el boleto restante. El B, en tanto, concluyó con el liderato de Inglaterra tras golear por 3-0 a Gales. Será acompañado por Estados Unidos, que derrotó 1-0 a Irán en otro juego por el pasaporte.

En el cuadrante D fue Francia quien se termino en el puesto número uno, a pesar de su caída por 1-0 contra Túnez. De manera sorpresiva, el casillero dos lo ocupó Australia, tras imponerse 1-0 ante los africanos y Dinamarca, que quedó última con solo una unidad y un único gol marcado.

De la desazón al atisbo de esperanza. Costa Rica llega a la tercera jornada dependiendo de si misma para pasar, aunque para eso tendrá que derribar a Alemania en la Zona E, la cual lidera España y compone también Japón. En el F quien se juega sus últimas cartas es Bélgica, que deberá derrotar a como dé lugar a Croacia o empatar y esperar que Marruecos caiga por tres ante Canadá.

No extraña que Brasil ya tenga sus dos pies en octavos de final, tras imponerse ante Serbia y Suiza en el Grupo G. Una simple igualdad frente a Camerún lo dejaría primero. El H tiene a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la misma situación que la verdeamarelha, mientras Uruguay; Ghana y Corea del Sur pelearán por el cupo restante.

Qatar 2022: los partidos del jueves 1 de diciembre

Croacia y Bélgica se verán las caras desde las 9 AM de Centroamérica (10 de Panamá), al mismo tiempo que Canadá y Marruecos. A la 1 PM de la región, en tanto, tomará lugar otro doble juego: Costa Rica vs. Alemania y España vs. Japón.