Patrick Sequeira: "No estoy para imitar a Keylor Navas, quiero hacer mi propia carrera"

No es un secreto que Keylor Navas pasará a la historia no solamente como uno de los mejores jugadores de Concacaf, sino también como uno de los mejores guardametas del mundo. Y es que su trayectoria y títulos hablan por si solos. Por ende, su recorrido también comienza a ser espejo para otros jugadores de su posición que están comenzando en ese mundo.

Patrick Sequeira es un joven arquero costarricense de 21 años de edad que actualmente firmó con el Celta de Vigo B, de la Segunda División B del fútbol español. Y que en una entrevista realizada para ESPN, habló sobre su presente y lo que representa Keylor Navas como jugador.

"Superar lo que ha logrado Keylor Navas es realmente complicado. Es un portero de Selección Nacional, ganador de varias UEFA Champions League, es casi imposible de superar o de igualarlo", comentó el arquero Patrick Sequeira para ESPN.

��������Patrick Sequeira, busca sobresalir en España y tiene uno de los mejores ejemplos a seguir: Keylor Navas.�� pic.twitter.com/xcqfL0OJpw — ESPN Costa Rica (@ESPN_CR) September 22, 2020

A su vez, no quiso comprometerse y cargarse de responsabilidades mayores en querer igualar lo hecho por Navas y afirmó en concentrarse por hacer su propia historia. "Yo no estoy para eso, no estoy para intentar igualar lo que ha hecho Navas, quiero hacer mi propia carrera y que las cosas se vayan dando", concluyó el joven guardameta costarricense.

Luego de un paso por el Real Unión Club de España, Patrick Sequeira tendrá una nueva oportunidad en España pero en el Celta de Vigo B, para intentar afianzarse y ganar confianza a la hora de cada encuentro para así ir amoldado su carrera y tal vez no igualar a Keylor Navas, pero sí copiarle en la dedicación y esfuerzo.