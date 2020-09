Tuchel destaca a Keylor Navas por sus atajadas ante el Niza

Siguen las repercusiones por el gran nivel de Keylor Navas en la última jornada de la Ligue 1. El guardametica tico se destacó en la victoria por 3 a 0 contra el Niza. Pese a que el PSG terminó venciendo por goleada, el portero fue una de las figuras más importantes que tuvo el encuentro por la cuarta fecha.

Las medios franceses quedaron rendidos ante los pies del costarricense, pero no fueron los únicos que lo elogiaron. El propio entrenador de los parisinos, Thomas Tuchel, también tuvo palabras de afecto hacía el arquero por su gran nivel mostrado tanto en este partido, como en general.

"Estoy muy feliz. Vi mucho esfuerzo del equipo. Es una victoria merecida, pero no fue fácil porque Keylor Navas tuvo mucho trabajo, hizo un excelente partido. Ahora tenemos una semana para prepararnos para la próxima fecha", declaró el entrenador alemán en conferencia de prensa tras el choque ante Niza.

Keylor Navas volvió a ser figura en un encuentro del PSG. (Getty Images)

Tuchel también se refirió al estado físico de sus jugadores, algo que viene dando que hablar en los últimos encuentros: "Sufrimos mucho. Veo que estamos muy cansados después de este juego. Pero es algo importante y muestra nuestro desempeño. Veo que no perdimos nuestro estado de ánimo. Siempre estamos dispuestos a sufrir y trabajar juntos. Es una gran victoria".

Para finalizar, habló de su gran estrella y dónde mejor lo ve: "Para mí, su mejor posición está cerca de Neymar. Si no tenemos a Ney, tenemos que buscar algo más. De hecho, me gusta mucho cuando Kylian juega como segundo atacante. Empezamos en 4-4-2. Después de la lesión de Gana, pasamos al 4-3-3. Pero eso no cambia mucho para Kylian, a pesar de que el diagrama nos ayudó hoy".