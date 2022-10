PSG vs Troyes: horario, canal de TV y streaming para ver EN VIVO el partido por la fecha 13 de la Ligue 1

Continúa una fecha más de la Ligue 1 donde el líder PSG de Messi, Mbappé y un Keylor Navas todavía suplente en el equipo, recibe a Troyes en busca de seguir sumando puntos que le permitan ampliar las distancias con sus perseguidores más inmediatos en la tabla, Lens y Lorient.

¿Continuarán los parisinos ampliando su balance de triunfos en la liga?

PSG vs Troyes: fecha y hora del partido y dónde verlo en Centroamérica y Estados Unidos

El partido que se realizará entre PSG vs. Troyes se realizará en el Parque de los Príncipes este sábado 29 de octubre a las 9:00 am hora de Centroamérica (10:00 am hora de Panamá) y podrás seguirlo EN VIVO Y EN DIRECTO a través de los siguientes canales de TV y servicios de streaming:

Costa Rica : ESPN3, Star+

: ESPN3, Star+ El Salvador : ESPN3, Star+

: ESPN3, Star+ Guatemala : ESPN3, Star+

: ESPN3, Star+ Honduras : ESPN3, Star+

: ESPN3, Star+ Nicaragua : ESPN3, Star+

: ESPN3, Star+ Panamá : ESPN3, Star+

: ESPN3, Star+ EE.UU.: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

PSG vs Troyes: ¿cómo llegan los locales?

El PSG continúa su marcha indetenible hacia un nuevo título de Ligue 1. Pese a no contar con Keylor Navas entre los titulares aún, el equipo se mantiene como líder invicto de la competición (10 victorias y 2 empates), y con el Lens y el Lorient (segundo y tercero, respectivamente) a 5 puntos de distancia en la clasificación.

PSG vs Troyes: ¿cómo llegan los visitantes?

Aunque Troyes no está realizando una mala campaña, una racha negativa de 4 partidos sin poder ganar (3 empates y 1 derrota) han generado que quede un poco relegado en la tabla de clasificación. Sin embargo, busca romper esa tendencia y acercarse a puestos europeos.

PSG vs Troyes: último partido entre ambos

En 31 encuentros, PSG mantiene un claro favoritismo, al imponerse en 20 de estos duelos (con 7 empates y 4 derrotas). Sin embargo, en su último partido, el equipo parisino no fue capaz de superar el empate a 2, pese a comenzar ganando con goles de Marquinhos (6') y Neymar (25', de penal), aunque los goles de Ugbo (30') y Tardieu (49', de penal) terminaron firmando las tablas para ambos conjuntos.