Oscar Santis: La nueva joya del futbol guatemalteco

El futbol de Guatemala ha carecido en los últimos años de jugadores que le llenen de ilusión, más desde que se retiró Carlos Ruiz hace cuatro años. En este 2020 han aparecido nuevos nombres como los de Antonio De Jesús López y Darwin Lom quienes han dado una luz de esperanza, pero desde hace unos días también se suma el de Oscar Santis.

Santis actualmente tiene 21 años de edad y juega para Comunicaciones, club al que llegó para este Torneo Apertura 2020, aunque no comenzó siendo titular, poco a poco se ha ganado su sitio y si no está en el once inicial de Mauricio Tapia, es uno de los primeros cambios que usa para mejorar la imagen de su equipo, tal como sucedió ayer contra Municipal en el Clásico 313.

El atacante de los albos ingresó de cambio y al minuto 80 hizo diferencia al marcar el 1-1 momentáneo, tras hacer un gran movimiento en el área para desmarcarse y luego disparar para anotar. Una jornada Santis se llevó todos los focos, tras anotarle un triplete a Sacachispas, los cuales fueron sus primeros tantos en la máxima categoría de aquel país.

Sus inicios.

Oscar Alexander Santis Cayax se formó futbolísticamente en las fuerzas básicas de Suchitepéquez de la Primera División, debutó cuando tenía 17 años en el Torneo Apertura 2015, desde entonces estuvo en dicha institución y fue hasta este campeonato, donde tuvo la oportunidad de ir a un grande del país como lo son los cremas.

El volante es hijo del exfutbolista Oscar Santis, quien sumó 20 años de carrera futbolística, además su hermano Diego también juega para el Santa Lucía Cotzumalguapa. Hasta el momento el jugador de Comunicaciones todavía no ha tenido la oportunidad de jugar con la Selección Nacional, pero podría ser una de las nuevas caras cuando se reanude la actividad de la Azul y Blanco.