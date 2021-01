Pedro Troglio tras ganarle a Motagua: “Aún falta un partido más”

Olimpia dio un gran paso luego de imponerse ayer 3-1 a Motagua en el juego de ida de la final de la Liguilla de la Liga Salvavida de Honduras, a pesar de este resultado abultado, el entrenador Pedro Troglio se mostró tranquilo y no quiso apresurarse, por lo que dejó abierta la serie a lo que pueda suceder el próximo domingo en el encuentro de vuelta.

“No es normal ir ganando 3-0 al medio tiempo, el gol le dio vida a Motagua y la sensación es que con los centros te podían complicar, aún quedan 90 minutos. El resultado no es determinante porque hay que jugar un partido más, en el futbol nada es seguro hasta que no se juega, es normal que nos resienta el desgaste físico por la actividad de las últimas semanas, lo hemos podido aguantar y me voy satisfecho, en líneas generales es un buen paso”, opinó el argentino.

⏱️ 90+5” ¡Termina el segundo tiempo y nos vamos con una ventaja en el primer partido!



��Olimpia 3 - 1 Motagua ��#SomosOlimpia ��⚪��#Liga5Estrellas pic.twitter.com/pSaktJAZry — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) January 7, 2021

Troglio también mencionó que será fundamental recuperar de la mejor manera a los jugadores, tomando en cuenta que desde diciembre han tenido seguidilla de partidos por la liga de Honduras y la Liga de Campeones de la Concacaf, por lo que se buscará a los elementos que estén en mejor forma para el compromiso de vuelta.

“Para el partido del domingo tenemos que hacer lo mismo, pasa que el rival también juega, estamos los dos que hicimos más puntos en el campeonato, situaciones que van cambiando en el encuentro y en esta serie vamos ganando por el momento, pero no jugamos contra cualquiera y por eso sabemos que será complicado”, finalizó.

Olimpia buscará mantener su ventaja de 3-1 el próximo domingo 10 de enero a las 16:00 horas, por lo que tiene todo para superar a Motagua y así buscar enfrentar a Marathón en la Gran Final, buscando revancha tras perder la final de grupos la semana pasada.