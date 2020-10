La escalofriante cifra que alcanzó Ramiro Rocca con Municipal

Ramiro Iván Rocca, delantero argentino, desde el Torneo Apertura 2019 ha sido protagonista en el fútbol guatemalteco. Con un año en Deportivo Iztapa y su corta experiencia con Municipal el artillero sigue destacándose. Recordemos que en el Torneo Apertura 2019 concluyó como goleador del certamen con 16 anotaciones.

"Durante el primer torneo no me salieron las cosas como esperaba por el clima, el calor y algunas lesiones en Iztapa. Al siguiente torneo me preparé, me solté y salí como goleador del campeonato, algo que fue un sueño”, fueron parte de unas declaraciones de Ramiro Rocca para ESPN hace unos meses.

La cifra que alcanzó Ramiro Rocca con Municipal

Las cuentas son más que positivas para Rarimo Rocca en este Apertura 2020. En nueve partidos disputados, el jugador argentino registra 11 goles. Un porcentaje que supera la anotación por partido. Significado que garantiza a Municipal asegurando por lo menos un gol del sudamericano por encuentro.

Para irnos al último encuentro de Municipal ante Achuapa, los locales vencieron (3-0) con tres anotaciones de Rarimo Rocca para seguir estirando la cifra como máximo artillero en el fútbol guatemalteco o al menos eso quiere repetir este Torneo.

En el actual Apertura 2020, Municipal lidera el Grupo A, sumando 20 puntos en nueve jornadas disputadas, con seis victorias, dos empates y tan solo una derrota en la competencia. Además, con 16 anotaciones en total, es el equipo más goleador de toda Guatemala hasta la fecha