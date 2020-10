La razón por la que Andrés Lezcano no puede jugar con la selección de Guatemala

Existen muchas circunstancias por la que a muchos futbolistas les ha tocado tomar una decisión a la hora de decidir a qué país representar en el futuro. Más que nada por tener ascendencia por parte de otro país y tienen la posibilidad de elegir en algún punto de su carrera a cuál de ellas defender ante un posibile llamado.

Andrés Lezcano, jugador costarricense que está teniendo una excelente temporada con el conjunto de Comunicaciones en el fútbol chapín, se encuentra en esta situación aunque con un elemento en particular. Si bien en una oportunidad había comentado que sería un orgullo vestir los colores de Guatemala, existe una piedra en el camino ante esta decisión.

¿Por qué no puede jugar ahora con la Selección de Guatemala?

Para que Andrés Lezcano pueda jugar con la Selección de Guatemala -además de querer- existe una regla escencial en FIFA que indica que el jugador debe tener por lo menos cinco años jugando en tierras guatemaltecas. Y Lezcano actualmente solo tiene cuatro años.

"Se averiguó todo, pero no puedo ser elegible porque todavía me falta un año para poder participar en la Selección de Guatemala. Me falta un año, ya que debo tener cinco años de jugar en esta liga, pero yo tengo apenas tengo cuatro años acá", expresó Andrés Lezcano para AMprensa.com.

"Ese sería el motivo del por qué no, pero interés sí hay, pero acercamiento directo no hubo nada. El técnico no se ha comunicado conmigo, pero si sé que andaba a averiguando para tomarme en cuenta, pero por cosas de la FIFA no puedo", concluyó Andrés Lezcano.