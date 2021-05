José Cardozo: "Municipal es el equipo más grande de Guatemala"

Tras la salida de Sebastián Bini, Municipal terminó confirmando la llegada de José Saturnino Cardozo. El estratega paraguayo no dirige de forma oficial desde el 2019 cuando estuvo al mando del Chivas de Guadalajara. Dirigió a varios clubes de México como Puebla, Querétaro, Toluca, Chiapas y Veracruz.

El nuevo directo técnico de los Rojos dio una entrevista con Zona de Gol y se mostró muy entusisasmado con esta primera posibilidad en Centroamérica. Llenó de elogios a la institución chapina y aseguró que su objetivo es volver hacer una buena campaña con un equipo que viene muy golpeado.

“La verdad estoy muy contento e ilusionado por llegar al equipo más grande de Guatemala. Veníamos hablando con el presidente y lo sentí muy apasionado por Municipal y muy ganador. Me sorprendió los títulos que tiene y eso me ilusiona mucho convivir y estar con gente que le guste ganar, que es lo que me apasiona a mí también”, declaró José Cardozo.

Y agregó: “Mucha gente me ha hablado muy bien del club y por eso tomo la decisión de ir a una institución que tiene muchos seguidores. Eso es lo que más ilusiona, saber que hay gente que está muy cercana y pendiente de lo que pueda hacer Municipal. Me encantan los equipos grandes, los equipos que le gusta ganar”.

Los Rojos buscarán volver a conseguir un título como lo hicieron en el Apertura 2019 con Sebastian Bini en el banquillo. Los últimos malos campeonatos obligarán a José Cardozo a tener un buen Apertura 2021 sin importar que será su debut en este fútbol. No será nada fácil la presión que recaiga sobre él.