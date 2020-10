Marcel Hernández reveló al defensor más complicado que ha tenido como rival

Marcel Hernández a través de larga trayectoria, se ha convertido en uno de los mejores jugadores extranjeros en el fútbol de Costa Rica. Quien a través de sus actuaciones y goles, se ha ganado un lugar muy importante en la historia del balompié costarricense. Gracias a sus números, está ubicado entre los goleadores extranjeros de la liga tica.

Recordemos que el atacante cubano registra más de 50 goles en el balompié de Costa Rica,y es que Marcel Hernández poco a poco se ha convertido en el dolor de cabeza más grande en el último tiempo para los defensores rivales. Y para ESPN Digital quiso revelar quién es el defensor más complicado para enfrentar.

“Yo creo que por ahí se me ha dificultado mucho, no tanto personalmente, sino por el sistema de juego, es Keyner Brown, el defensor del Herediano, más por el sistema de juego que utiliza Herediano”, comentó el delantero centro de Cartaginés, Marcel Hernández.

“A Keylor Soto también se me ha dificultado mucho, es un defensor muy inteligente, que rara vez me entra, él no se arriesga a un mano mano conmigo, él solamente agranda, y espera que lo ayuden, es muy inteligente, él también me ha costado”, finalizó Marcel Hernández.

Es importante resaltar que actualmente en el Apertura 2020 de Costa Rica, Marcel Hernández suma nueve goles, ubicándose como el mayor anotador del torneo, cuatro goles más que Jonathan McDonald y además ha marcado más del 50% de los goles de su equipo.