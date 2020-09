Las confesiones de Marcel Hernández y las trabas que debió superar para ser futbolista profesional

Uno de los jugadores que más le ha aportado al fútbol de Costa Rica, ha sido el cubano Marcel Hernández, quien para el medio de ESPN confesó las cosas que tuvo que atravesar para poder llegar a ser jugador profesional de fútbol y vivir de ello. Detrás de cada historia y logros, existen muchos esfuerzos y en esta oportunidad Marcel abrió esa ventana de los obstáculos que se le presentaron en el camino.

“En Cuba es muy difícil jugar profesionalmente al fútbol y me decidí a hacerlo ya tarde, alrededor de los 25 años. Lo hice porque creí que podía ser diferente, pero ya cuando hablamos de un pasaporte cubano, en el fútbol me cerró muchísimas puertas”, expresó Marcel Hernández para ESPN.

"Paulo César Wanchope me dio la oportunidad de jugar acá en Costa Rica, que es algo que siempre resalto y le agradezco muchísimo. Me dio la oportunidad de venir a probar acá y me tocó hacerlo a los 29 años. En el momento en el que yo vine, sabía que no iba a haber un mañana, era el momento de hacer las cosas bien, de darme a conocer y de que subieran que el pasaporte no lo es todo en la vida", afirmó Hernández.

Marcel Hernádez con la camiseta del Cartaginés. (Foto: Twitter/Cartaginés)

"Me inspiro en todos los días que dejé de comer en Cuba, en las muchas mañanas que no tenía que desayunar para ir a entrenar, me inspiro en mi mamá haciendo un sacrificio enorme porque no había como comprarme un par de tacos. Mi inspiración es en eso, en mi familia y saber en todo lo que tuve que pasar”, finalizó Marcel Hernández para ESPN.

Estas fueron parte de las confesiones de Marcel Hernández, jugador cubano del Cartaginés y quien a base de esfuerzo y talento, se ha mantenido en el fútbol de Costa Rica y no solo eso, sino además siendo uno de los delanteros más destacados del país.