“Manotas” Mejía se despidió de Nacional de Uruguay

El portero panameño Luis “Manotas” Mejía dio a conocer que cambiará de aires para el siguiente año, luego que se llegara a un acuerdo para no continuar siendo parte del Nacional de Uruguay, institución a la que permaneció en las últimas cinco temporadas y donde fue uno de los porteros titulares hasta este año 2020.

Mejía publicó una carta en su cuenta oficial de Twitter en donde agradeció el apoyo recibido por la afición durante su estancia en el equipo, recalcó que dejó todo en sus entrenos y que respondió cuando se le dio la oportunidad de jugar, aunque lamentó que su salida se diera de una forma en la que él no deseaba.

“Llegó el momento de despedirme, fueron 5 años en esta gran institución de donde me llevo muchos aprendizajes. Cada entrenamiento lo tomé como su fuera el último, lo viví al tope dejando todo para poder llegar a ser el portero titular, hasta que un día se me dio la posibilidad y la aproveché al máximo”, redactó el canalero.

“Me voy campeón uruguayo, me voy invicto en clásicos oficiales, me voy de una manera que realmente no quería, pero llegó el momento de tomar otro camino. Gracias a todos lo hinchas que siempre me apoyaron, esa gran hinchada que siempre nos acompañó sin importar las circunstancias, gracias al pueblo uruguayo por su respeto, gracias a todos mis compañeros de estos 5 años”, agregó.

Mejía ha estado en dos equipos en Uruguay, en el Fénix y en el Nacional, en este último logró dos Ligas y una Supercopa del país charrúa. El guardameta panameño todavía no ha dado a conocer cual será su próximo destino, pero se espera que en los siguientes días se conozca su nuevo club.