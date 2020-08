Lionel Messi no se presentó a las pruebas médicas con el Barcelona

Han sido tal vez los días más complicados para la historia del FC Barcelona. No solo a nivel de juego, sino también a nivel de institución. Con la humillación recibida en la UEFA Champions League en cuartos de final (8-2) ante el Bayern de Múnich, cambio de técnico, problemas en las relaciones con algunos jugadores y posteriormente el anuncio de Lionel Messi diciendo que quiere abandonar el club para esta nueva campaña, ha sido todo muy oscuro.

Todos los ciclos se cumplen y al parecer el del FC Barcelona con Lionel Messi no da para más. A sus 33 años futbolista quiere volver a ganar la Champions, desea un proyecto ganador y esto en Barcelona hoy no lo tiene porque el equipo está pasando por un momento de restructuración pero el tiempo pasa y no regresa. Y la carrera del futbolista es corta.

Para hoy, el FC Barcelona había citado a toda la plantilla del primer equipo para cumplir con unos estudios por el COVID-19 bajo también las ordenes de su nuevo entrenador: Ronald Koeman. Sin embargo, ante esta situación, se había especulado que Lionel Messi iba a aparecer hoy y no fue así. Al presentarse todos los jugadores para esta actividad, al 10 del equipo no se le vio por ningún lado, medios de España aseguran que ya no se siente parte del club.

A tan solo semanas para comenzar la nueva temporada y con una pretemporada que comienza el día de mañana, no es sano estar en esta situación. Tomando en cuenta que también hay una relación rota entre el presidente del club y Messi. No se ponen de acuerdo para darle salida al jugador y tampoco hay como un respeto a las cadenas de mando del conjunto español.

Uno de los posibles destinos para Lionel Messi es en Inglaterra con el Manchester City. Un proyecto ganador, una plantilla amplia, jugadores que conoce y además, se reencontraría con el entrenador que mejor pudo sacar su fútbol: Pep Guardiola. Y son muchos elementos que podrían llevar al argentina a sentirse a vestir otra camiseta para esta nueva temporada.