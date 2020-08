Periodista argentino asegura que Lionel Messi irá a la MLS y compartirá club con legionarios

El futuro de Lionel Messi parece alejarse cada vez más del Barcelona y lo acercaría al Manchester City. Así lo informaron distintos medios europeos y argentinos, pero en las últimas horas parece haber cambiado todo. Un periodista connacional del 10 aseguró que su destino cambiaría y jugaría en una liga no tan prestigiosa como la Premier League o la Ligue 1.

La MLS sería donde vaya a jugar el sudamericano. Así lo aseguró el Martín Liberman en su programa de radio. El equipo al que iría sería al Inter de Miami que tiene a David Beckham como uno de los dueños. El inglés tiene una buena relación con el futbolista culé y podría convencerlo de continuar su carrera en las bellas playas de Florida.

"Lionel Messi tiene algo definido con el dueño del Inter de Miami. El plan era terminar ahí por una cifra exorbitante y en la tranquilidad de Florida, en la bellísima Miami, donde además el tiene su propio apartamento en el edificio Porsche Design Tower. El único hotel donde podés montar con tu vehículo el ascensor y te deja en tu departamento. Leo se compró uno de esos, hace tiempo", declaró el Colorado.

De todas formas, resaltó que no pudo corroborar esto con la familia del jugador de 33 años por su mala relación: "No pude chequear del otro lado. La familia Messi no me quiere, me detesta. Yo a él lo respeto y admiro como futbolista, pero ellos no tienen respeto siquiera por las personas. No me atrevo a chequear con ellos una información, aunque las veces que he escrito al padre de Messi me ha contestado. Seguramente me va a desmentir".

Messi compartiría equipo en la MLS con el panameño Román Torres.

En caso de que se termine dando su llegada a la Major League Soccer, el futbolista argentino compartiría equipo con el legionario canalero Román Torres. El panameño fue uno de los primeros refuerzos que tuvo el nuevo club que se sumó en la temporada anterior a la competición estadounidense, pero que no se terminó presentando al torneo excepción llamado MLS is Back por culpa de la pandemia.