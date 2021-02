Keylor Navas realiza una espectacular atajada ante Dijon [VIDEO]

Ayer, el PSG consiguió el triunfo que necesitaba para volver a meterse en la pelea por la cima de la Ligue 1. El rival fue el Dijon, el colero de la liga, que no pudo hacerle frente al equipo de Keylor Navas. El guardameta tico no vio mucha acción y casi no tuvo participación hasta el final del encuentro.

Cuando el partido ya iba 4-0 para los parisinos, con tantos de Kean, Mbappé en dos oportunidades y Danilo Pereira, el portero tico se lució con una atajada espectacular que dejó boquiabiertos a todos. Voló hacia su poste derecho y terminó tapando el balón a mano cambiada

El gesto de los futbolistas de Dijon lo dice todo, no podían creer lo que tapó Keylor Navas y lo cerca que estuvieron de hacer el gol del honor. Ni la última le terminó saliendo a un equipo que se sigue hundiendo en el fondo de la tabla y es uno de los grandes candidatos a perder la categoría en esta temporada.

+ Mira el tapadón de Keylor

Otro gran partido para Navas que se recuperó sin problemas de la lesión que lo dejó afuera de tres partidos en este torneo. Se vienen encuentros decisivos para el PSG que quiere pelear en todos los frentes, tanto en la Ligue 1 como en la Champions League. Por ahora, son serios protagonistas en todas las competencias.