No son buenas las noticias que le llegan a la selección de Canadá desde Alemania. Alphonso Davies ya tenía el alta del Covid-19 y desde el Bayern Munich decidieron realizarle un chequeo médico para verificar que no haya tenido ningún problema tras pasar la enfermedad. Lamentablemente, al lateral le encontraron un problema en el corazón.

El juvenil de 21 años sufre de una miocarditis y esto significa que se perdería la próxima triple fecha por las Eliminatorias Concacaf. El defensor es la máxima figura del combinado norteamericano y no podrá estar contra Honduras, Estados Unidos y El Salvador. Tres partidos fundamentales para sostener la cima del octogonal.

"En el examen que le hacemos a todo jugador que ha pasado por una infección de coronavirus hemos detectado una ligera inflamación del miocardio. No estará disponible las próximas semanas porque la inflamación tiene que curarse por completo. La miocarditis no es dramática, pero tiene que curarse y eso dura. No podremos contar con él durante un tiempo largo", informó el entrenador Julian Nagelsmann en conferencia de prensa.

Más allá de que queda alguna esperanza, desde el Bayern Munich aseguran que esta mejora que debe presentar Davies se tomará su tiempo y no será fácil que se recupere antes de estos tres encuentros por el octogonal. Canadá perderá a su máxima figura y tendrá que afrontar duelos claves.

¿Cuándo juega Canadá por las Eliminatorias?

La selección norteamericana volverá a disputar un partido oficial el 27 de enero en su visita a Honduras, el 30 del mismo mes recibirá a Estados Unidos y el 2 de febrero le toca viajar al Estadio Cuscatlán contra El Salvador. Por ahora, es líder y está muy cerca de regresar a un Mundial tras 36 años.