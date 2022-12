La Selección de Francia disputará mañana la Gran Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 contra Argentina, pero en los últimos días su lista de lesionados ha crecido y con esto también los rumores sobre si Karim Benzema podría estar en el juego, incluso algunos medios lo daban por hecho.

Didier Deschamps habló en conferencia de prensa sobre el partido, por lo que la pregunta no se hizo esperar, hace unos días la había ignorado, pero hoy fue claro en decir que el delantero no es opción para el partido y lo hizo de manera contundente, por lo que confirmó que solo 24 jugadores tendrá a disposición.

‘‘¿Se pasa la voz entre periodistas extranjeros para preguntar por él? Si no contesto, dirás que estoy enfadado. Tengo jugadores que se lesionaron antes. Karim es uno de ellos. El último en lesionarse fue Lucas Hernández. Desde entonces, tengo 24 jugadores que gestionar”, dijo el seleccionador en conferencia de prensa.

“Plantear la pregunta sobre estos jugadores es, cuando menos, un poco torpe. El grupo está aquí. No me preocupan las invitaciones de jugadores o exjugadores. De los futbolistas lesionados ni me ocupo yo. Teníamos un grupo al principio y por lo que pasó... Perdimos a tres de ellos, con Nkunku al principio. Fueron parte del comienzo de la aventura. Mañana seremos 24”, agregó.

Benzema se perdió el Mundial luego que a pocos días del debut de los galos se confirmara que tuvo un desgarre, a pesar de eso, sigue en la nómina luego que Deschamps decidiera no llamar a un sustituto, pero ahora que ya se recuperó de su lesión ya no fue opción para los encuentros de la etapa final.