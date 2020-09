Keylor Navas volvió a dejar su arco en cero en un nuevo triunfo del PSG en la Ligue 1

Las cosas no comenzaron del todo bien en las primeras dos jornadas para el Paris Saint-Germain en donde registraron sus dos primeras derrotas en el campeonato local. Algo impensado para el conjunto más ganador y de mayor presupuesto en el balompié francés. Aunque sí es cierto que contó con muchas bajas debido a que varios de sus futbolistas estuvieron infectados por el COVID-19. Keylor Navas fue uno de ellos, pero una vez que regresó a la acción y a la titularidad, al parecer todo está retornando a la normalidad, al menos en el vestuario del PSG.

Ante el Lens y Marsella, fueron las dos caídas que registraron los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel, en ambas ocasiones el resultado fue por la mínima diferencia (1-0). Es decir, no solamente cayeron derrotados, sino que tampoco veían suerte de cara al gol. Situación contraproducente que no iba a durar tampoco demasiado para los vigentes campeones, una vez la vuelta de sus máximas figuras, el PSG comenzaría a revertir la situación.

Keylor Navas regresó a la titularidad en el encuentro anterior cuando se enfrentaron al Metz en casa y sin tener demasiada participación en el juego, el tico ayudaría a conseguir el primer triunfo del equipo en liga. Hoy, sucedió algo similar. Visitando al Niza, el PSG con Navas y dos intervenciones importantes en la portería, cosechaba su segunda victoria (0-3) de manera consecutiva y sin recibir un solo gol.

Durante el primer tiempo las cosas no parecían sencillas para los parisinos debido a que no encontraban la manera de poder abrir el marcador y con la sombra de las dos derrotas en las primeras jornadas, el tiempo era algo que jugaba en contra para no repetir la historia. Sin embargo, al minuto 38 las cosas empezarían a tomar su curso cuando Kylian Mbappé facturó el primero (0-1) desde la vía del penal. Posteriormente, antes de que terminara la primera mitad con el reloj cumplido a los 45, el argentino Ángel Di María, subrayaba el (0-2) en la pizarra.

Cuando transcurría con normalidad el segundo tiempo, Marcos Aoás Correa al minunto 66 registraba el definitivo (0-3). Keylor Navas no tuvo una noche demasiado ocupada, pero sí intervino cuando el equipo lo necesitó e hizo la tarea más importante: mantener su arco en cero por segundo encuentro consecutivo. Algo que le genera confianza a todos su compañeros. El próximo domingo el PSG tendrá como rival al Reims, por la quinta jornada de la Ligue 1.