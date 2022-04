El PSG se quedó con el Clásico ante el Marsella (2-1) con anotaciones de Neymar y Mbappé para los locales, sin embargo, el camino para estos tres puntos no fueron sencillos. Un error de Gianluigi Donnarumma en el primer tiempo, permitió el único tanto del encuentro para los visitantes luego de una terrible equivocación en su área. Keylor Navas estuvo en el banco de los suplentes y por decisión de Mauricio Pochettino no fue de la partida. Tomando en cuenta que el tico viene de recuperarse de una lesión.

Con este nuevo triunfo, el PSG está a un paso de levantar el título de la Ligue 1. Después de haberse disputado 32 jornadas, los parisinos de ganar el miércoles ante el Angers y el Marsella pierde ante Nantes, los parisinos serán los nuevos campeones del balompié francés. Si bien el objetivo principal para esta temporada era la UEFA Champions League, el torneo más importante a nivel local no hay que menospreciarlo.

Donnarumma se vuelve a equivocar [Video]

Gianluigi Donnarumma ha tenido una temporada para el olvido, sobre todo en los momentos claves. Hoy, cuando transcurría el minuto 31 del primero tiempo con el partido (1-0) a favor del PSG, tras un tiro de esquina el italiano no midió bien el balón en su salida y dejó el balón vivo dentro del área que trajo como consecuencia que Duje Caleta empujara el esférico al fondo de las redes (1-1).

No es único error grave que ha tenido Donnarumma esta campaña, recordemos que en la serie de los octavos de final ante el Real Madrid, el italiano perdió el balón en sus pies tras una presión de Benzema que derivó en una remontada histórica en el Santiago Bernabéu y desde luego, la eliminación de los franceses de la Liga de Campeones.

Una temporada bastante complicada para Gianluigi, no solamente por los errores cometidos , sino también por la presión de no ser el arquero indiscutido. Si bien fue el titular en los momentos claves, tener a Keylor Navas en el banco de los suplentes significa una presión extra. Está claro que con 23 años le queda un largo corrido por recorrer, pero lo que sí es cierto, es que esta campaña no estará entre las mejores para él.