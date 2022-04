El PSG vivió un rotundo fracaso esta temporada en la UEFA Champions League tras ser eliminado en los octavos de final ante el Real Madrid. Gianluigi Donnarumma fue uno de los principales señalados ya que cometió un error que le costó un gol a los parisinos en el encuentro de vuelta y además significó el comienzo de la remontada del conjunto merengue. Luego de varias semanas, el arquero de la Selección de Italia decidió romper el silencio.

Donnarumma estuvo viviendo una temporada bastante particular en el PSG ya que no tenía un lugar asegurado en la titularidad del equipo con la presencia de Keylor Navas. Mauricio Pochettino había tomado la decisión de rotarlos, pero al final el italiano se quedó con el puesto al menos en la UEFA Champions League. Sin embargo, al final las cosas no salieron como esperaban. A través del canal oficial del PSG, Gianluigi habló de la eliminación de los parisinos en Europa.

Donnarumma rompió el silencio

"Fue duro, fue muy duro. Entendemos el descontento de la afición, pero también sabemos que, lamentablemente, así puede ser el fútbol. Tenemos que seguir adelante y lo estamos haciendo. Es difícil, pero en este equipo solo hay grandes jugadores. odos estamos tristes por la Champions League, pero también debemos mirar hacia el futuro y terminar bien esta temporada. Debemos llevar alegría a nuestra afición, encontrando diversión para jugar, y eso es lo que queremos y estamos haciendo", afirmó Donnnarumma.

"Definitivamente cuando vivimos una decepción tan fuerte trataremos de entender por qué pasó y de ahí solo podemos volvernos aún más fuertes. Sé que soy joven, pero también sé que es parte de mi aprendizaje. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Tenemos que ser todavía más fuertes como equipo y seguir adelante. Y para este final de temporada, pensar partido a partido", finalizó Gianluigi para el canal oficial del PSG.