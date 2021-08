Jorge Benguché entrena con su nuevo equipo

Olimpia volvió a los entrenos este jueves luego de su empate de ayer contra Real España y sin duda la gran novedad en este fue la presencia del delantero hondureño Jorge Benguché, quien finalmente se puso a disposición de Pedro Troglio y ahora se pondrá a tono para poder disputar el Torneo Apertura 2021.

Benguché ya había acordado unirse a los Leones Blancos, pero tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Selección de Honduras, recibió vacaciones para disminuirle las cargas físicas y ahora ya es parte de las prácticas, por lo que es cuestión de tiempo ara que vuelva a defender el color blanco en las canchas.

El Toro jugó la temporada pasada para el Boavista de Portugal, junto a Alberth Elis, pero el club luso no ejerció la opción de compra porque el catracho no tuvo un buen rendimiento, una muestra de ello es que solo hizo un gol en la Copa, incluso en los últimos juegos de la temporada ya no fue convocado.

�� Regreso a casa �� pic.twitter.com/kNZ2IPHZIW — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) August 12, 2021

Olimpia fue el más beneficiado con el préstamo de Benguché a Boavista, porque con esta transferencia logró embolsarse aproximadamente medio millón de dólares, que en lempiras serían casi los 12 millones, que sin duda son una gran ayuda para el club que siempre busca tener un plantel con grandes nombres.

Jorge Benguché seguirá con los entrenos, por el momento lo hará por separado para enfocarse en lo físico por lo que su presencia ante Vida está descartada. El atacante buscará pelear por un puesto ante Jerry Bengtson, Yustin Arboleda, Eddie Hernández y Diego Reyes.