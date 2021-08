Pedro Troglio le responde a Diego Vázquez: "Está acostumbrado a pelearse"

El partido que Olimpia y Motagua disputaron en Estados Unidos poco tuvo realmente de amistoso. Una batalla campal se suscitó en el Red Bull Arena de Nueva Jersey sobre el final del primer tiempo, que derivó en múltiples expulsiones en ambos banquillos, incluyendo a los entrenadores Pedro Troglio y Diego Vázquez.

Este último había hecho algunas declaraciones en su regreso a Honduras, responsabilizando a su compatriota por lo acontecido. "El único responsable es el técnico del equipo rival, en esta caso Pedro. La lógica te dice que hicimos el segundo gol, ¿y qué vamos a pelear? Pedro le fue a pegar a Daniel Ávila de Motagua TV, y nosotros lo que hicimos es ir a defenderlo", fueron sus palabras según dichos reproducidos por El Heraldo.

Sin quedarse de brazos cruzados, el ex entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata y mundialista con Argentina en el Mundial de Italia 1990 respondió: "De lo que dijo Diego la verdad no me interesa, él estará acostumbrado a pelearse y por eso la confusión. Yo nunca pelearía con nadie, no es mi ética, solo aceptar que nos equivocamos".

"Yo hace 40 años me dedico a esto del fútbol y sería incapaz de generar alguna conducta o golpe dentro de un campo de juego, solamente que la persona que nos gritó el gol en la cara no era un aficionado, era del staff de Motagua. Lo único que hicimos fue recriminarle. Yo no le pegaría a nadie porque nunca en mi vida le pegué a alguien, nunca participé de una pelea en un campo de juego, más que en una discusión", manifestó a Televicentro.

"Está mal lo que pasó, no hay que volver a cometerlo. Lógico que cuando pasan estas cosas no está bien por los jugadores, técnicos y por la gente afuera, aunque en un principio dijeron que solo eran hondureños y también había colombianos. Es un problema general del mundo, no solo en Honduras, sucede en Argentina y en todos lados", concluyó.