Jaime Alas le envió un contundente mensaje al Saprissa por el duelo en la Liga Concacaf

Municipal (Guatemala) tendrá como rival al Deportivo Saprissa en los octavos de final de la Liga Concacaf 2020. Esta serie tendrá lugar en el estadio Ricardo Saprissa de Costa Rica el próximo 4 de nobiembre a partido único. Un encuentro que ha levantado muchas expectativas.

Ante esta situación, uno de los referentes de Municipal Jaime Enrique Alas, se mostró muy ambicioso de cara a este duelo determinante para el club. Y aunque sabe y conoce de la experiencia del Saprissa, también dio a conocer que el equipo debe hacerse respetar ante cualquier rival.

“Es un partido difícil contra uno de los mejores equipos de Centroamérica y actual campeón de la Concacaf. Es un juego de vida o muerte para nosotros. Somos un equipo grande, de mucha trayectoria en Guatemala y tenemos lo nuestro en esta vuelta a un torneo internacional”, comentó Jaime Enrique Alas.

SAPRISSA VS CSD MUNICIPAL

“Saprissa es un digno rival, pero nosotros tenemos lo nuestro con el respeto que ellos se merecen. En la cancha somos once contra once y se mirará en el campo quien esté mejor preparado física y mentalmente para querer ganar. Es un único partido que se va a jugar, nosotros tenemos que hacernos respetar como equipo e institución. Tenemos que prepararnos en el torneo local para llegar de una buena forma para ese partido difícil ante Saprissa, pero no imposible", finalizó el salvadoreño Jaime Enrique Alas.

��Sebastián Bini, entrenador de Municipal, ya piensa en el partido contra Saprissa por los octavos de final de la Liga Concacaf 2020.��



Recordemos que el vencedor del enfrentamiento, avanzará a los Cuartos de Final para pelear por uno de los seis boletos a la Liga de Campeones de la Concacaf 2021. Además, el salvadoreño Jaime Alas acumula más de 200 partidos en Liga Nacional y ha conseguido los títulos del Clausura 2017 y Apertura 2019 que representaron los campeonatos 30 y 31 del club.