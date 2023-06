Jaime Enrique Alas es uno de los legionarios salvadoreños que más tiempo ha jugado fuera del país, específicamente en Guatemala ha logrado construir una carrera al pertenecer a Municipal, pero de manera sorpresiva fue dado de baja y continuará jugando en el país chapín luego de firmar con Antigua GFC.

“Creo que mi ciclo en Municipal finalizó, yo deseaba terminar con ellos de la mejor manera, pero debo aprovechar el momento aún que tengo en mi carrera. Estuve con Municipal desde el 2014, mi contrato había finalizado, ellos deseaban que siguiera pero mejor opté por buscar nuevos aires”, dijo Alas

El centrocampista además mencionó que recibió dos ofertas de clubes salvadoreños, pero tuvo como prioridad seguir en el futbol de Guatemala, pero también pesó lo que sucedió en El Salvador, por la manera que se finalizó el Torneo Clausura 2023 tras la tragedia en el estadio Cuscatlán.

“Si recibí llamada de dos equipos nacionales, tanto de Águila como de FAS, pero la verdad, uno debe pensar bien lo que hace, lo pensé muchas veces de regresar pero pesó más mi carrera en Guatemala, siento que aún no es el momento de volver al país y la verdad, no me gustó lo que sucedió en el último torneo porque los dirigentes no pensaron en los jugadores al cancelar el torneo 15 días antes”, comentó.

“Pero también me alegró saber que por fin van a corregir los contratos que se firman allá, es un paso positivo que se ha dado en el fútbol salvadoreño, que les paguen 12 meses a los jugadores para esta nueva temporada es algo positivo que veo”, finalizó.