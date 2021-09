¿Espías en el entrenamiento de Honduras? Fabián Coito se refirió al tema

Honduras termina de pulir los últimos detalles antes del comienzo del Octogonal Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Los dirigidos por Fabián Coito saben que tienen una gran responsabilidad en esta triple fecha y que será fundamental comenzar con el pie derecho. El primer rival será la Selección de Canadá cuando se vean las caras mañana a las 18:05 hora de Centroamérica desde el BMO Field.

La Selección de Honduras quiere mejorar su imagen luego de la mala presentación que tuvieron en la Copa Oro en donde además Centroamérica no tuvo a ningún representante en las semifinales que terminó con los Estados Unidos levantando el trofeo de campeones. Al terminar el entrenamiento de esta tarde antes de enfrentar a Canadá, sucedió algo inesperado que alteró al grupo, sobre todo a Fabián Coito.

¿Espías canadienses en el entrenamiento?

Un drone comenzó a volver sobre el espacio donde estaba entrenando la Selección de Honduras y esto no le cayó nada bien a Fabián Coito, quien de inmediato tomó algunas decisiones para cambiar esta situación. Además, parte de la delegación de la selección catracha hizo referencia al tema sobre cómo habían ocurrido las cosas sobre los presuntos "espías" en los entrenamientos de Honduras.

�� POSTALES#Nuestraselección en el @BMOField de #Canadá����.



����Los guerreros de #LaH listos para su primer compromiso eliminatorio.



Saben que estamos unidos por #Honduras����



�� Vamos Honduras pic.twitter.com/UkSe8tgDvm — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) September 2, 2021

"Llegamos a las 6:00 p.m. de la tarde a la cancha para entrenar ya que primer estaban haciendo ejercicios en el gimnasio. Y de la nada como a los 20 minutos de comenzar esta parte del entrenamiento, el profesor Fabián Coito observó un drone y decidió reiniciar para después todo lo que se tenía en mente para ese momento", detallaron desde la delegación.

Aunque no hay más detalles sobre el asunto, es de conocer que estos instrumentos en la tecnología podrían ser utilizados en el fútbol para estos fines, claramente no permitido el profesor Fabián Coito no vio con bueno ojos este hecho. Este miércoles la selección catracho realizó el reconocimiento de la cancha en donde se estará midiendo a Canadá.