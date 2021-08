Raúl Arias no quiere perder tiempo en su etapa en Guatemala dirigiendo a Deportivo Achuapa

El director técnico mexicano Raúl Arias fue presentado de manera oficial como nuevo estratega del Deportivo Achuapa en la Liga Nacional de Guatemala. El conjunto chapín marcha último en la tabla de clasificación y no está pasando por un buen momento. Por ende la experiencia de un DT extranjero es una de las soluciones de la directiva para tratar de acomodar la situación actual. Y ante este escenario, Arias dio sus primeras declaraciones al mando del equipo.

Recordemos que Raúl Arias ya registra una larga trayectoria con el Necaxa de México para luego pasar al fútbol extranjero tomando el mando en 2012 de Cienciano de Perú y ahora tendrá una nueva experiencia afuera, esta vez con el Deportivo Achuapa desde el fútbol guatemalteco. El director técnico azteca dio sus primeras impresiones ante los medios de comunicación en su presentación oficial.

No quiere perder tiempo

"Lo único a lo que me dedico es a potencializar sus capacidades. El que quiera aprender, bienvenido. El que está dispuesto y quiera llegar al límite, bienvenido. Un futbolista que no tiene la herramienta necesaria para competir, va a dar ventajas. Invito a este grupo de futbolistas que han encontrado el camino de su realización personal, a llegar al límite", comentó Raúl Arias en su presentación con su nuevo club.

Raúl Arias presentado con el Deportivo Achuapa

"No quiero venir de tan lejos a perder el tiempo. No quiero, ni me interesa eso. Vengo a ofrecer lo mejor de mí y ponérselo a ustedes con mi experiencia. En esta vida no hay buenos maestros, solamente buenos alumnos. El que quiera aprender bienvenido. A partir de ahora necesitamos dar el 100% de lo que tenemos porque eso nos va a dar tranquilidad en un futuro", sentenció Raúl Arias luego de su llegada al fútbol chapín.