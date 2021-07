José del Valle envió un convincente mensaje sobre la posible candidatura de Paco Jémez en Guatemala

Los objetivos de la Selección de Guatemala han quedado sin cumplir luego de quedar eliminados en las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial de Qatar 2022 y también de la Copa Oro 2021. Luego del despido de Amarini Villatoro, Rafael Loredo quedó al mando de la Azul y Blanco. Sin embargo, desde la directiva, piensan en otro entrenador. Y esta semana salió el nombre del español Paco Jémez, que, trajo como consecuencia que el periodista José del Valle fuera bastante contundente al respecto.

Según informaron desde la cadena SER de España, Paco Jémez llegaría a Guatemala con todo su cuerpo técnico más otros dos entrenadores que se harán cargo de las selecciones Sub 17 y Sub 20 chapinas. La idea es revolucionar todo lo que se estaba haciendo y conseguir que el combinado nacional vuelva a ser competitivo. Esto a José del Valle no le ha convencido demasiado.

¡Contundente mensaje de José del Valle!

A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista José del Valle escribió lo siguiente: “Según @Ellarguero, Paco Jémez es serio candidato para dirigir a la Selección de Guatemala. Si se confirma, me queda claro que en 2021 seguimos cambiando espejos por oro", comentó el periodista del Valle. Recordemos que en la trayectoria de Paco Jémez como entrenador, ha dirigido los clubes de: UD Las Palmas, Rayo Vallecano y Granada de España. Además, estuvo en el banquillo de Cruz Azul durante la temporada 2016-2017.

Más allá de las opiniones, desde ESPN Digital se pudo confirmar que el agente de Paco Jémez se encuentra en Guatemala para de esta manera tener un primer contacto oficial y formal con la Federación Nacional de Fútbol y de esta manera poner las cartas sobre la mesa el proyecto de trabajo que beneficie a ambas partes con el objetivo de darle evolución no solamente a la Azul y Blanco, sino al fútbol chapín.