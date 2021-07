Antonio Chucho López se pronunció luego de perderse Copa Oro y Eliminatorias con Guatemala

No ha sido un año sencillo para Antonio Chucho López, el guatemalteco de 24 años de edad ha pasado parte del primer semestre recuperándose de una lesión que lo ha tenido alejado de los terrenos de juego, incluso de la Selección Nacional de Guatemala que ha quedado eliminada de Copa Oro y de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Recordemos que con la camiseta del América hace unos meses Chucho López sufrió una fractura del tobillo Weber tipo C y lesión de ligamento deltoideo.

Una de las buenas noticias que ha recibido en estos duros meses ha sido la renovación con el América, y desde su debut en la Liga BBVA MX, Antonio Chucho López ha registrado 53 partidos oficiales disputados con el Club, siendo el pasado torneo Clausura 2021 donde tuvo mayor continuidad. Sin embargo, mientras se ha estado recuperando, el chapín para el Departamento de Prensa del América, expresó cómo ha pasado estos días sin poder acompañar a la Selección Nacional ni a las Águilas en su momento.

¡Chucho López habló de su ausencia con Guatemala!

"Fue un dolor en el corazón, porque sabía todos los partidos importantes que se venían, la liguilla y también con la Selección que no pude jugar, eso fue lo que más me dolió. Son muchos sentimientos encontrados. Siempre he creído que todo pasa por algo y pues ya pasó, ahora solo queda seguir, gracias al apoyo de toda mi familia, de mis compañeros y de mis fisioterapeutas, quienes estuvieron siempre conmigo", expresó Antonio Chucho López.

"Me agarré la cara porque no quería que mi familia me viera sufriendo y gritando, no fue tanto un dolor en la pierna, fue un dolor en el corazón, porque sabía todos los partidos importantes que se venían en el cierre de la temporada, la liguilla y también con la Selección que no pude jugar, eso fue lo que más me dolió, ahora solo queda darle para adelante, gracias a Dios pude estar feliz y eso me ayudó a que las cosas fueran más fáciles", comentó el futbolista del América.

"No le guardo ningún rencor, ni cuando me estaban acomodando la pierna, ni en las terapias que eso era lo más doloroso, no le guardo ningún rencor, son cosas que a cualquiera le puede pasar, todos estamos expuestos pero no pasa nada, vi que mucha gente le mandaba mensajes y eso la verdad que no me gustó, porque son cosas de futbol, estamos expuestos, es parte de nuestro trabajo, no pasa nada”, culminaba Antonio Chucho López para el Departamento de Prensa del América