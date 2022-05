Más allá de algunos trascendidos, el futuro de Keylor Navas sigue siendo incierto. El guardameta de Costa Rica tiene contrato hasta junio del 2024 y podría emigrar en el próximo mercado de pases debido a que no contaría con mucho ritmo. Gianliugi Donnarumma se haría cargo de la portería del PSG.

Pese a todo esto, el tico sigue estando en el club y merece un respeto que parece no tenerle su colega italiano. El ex Milan habló con en la gala de los Premios UNFP y se refirió a lo que sucederá en la siguiente temporada. Sin pensar en su compañero, declaró que él es el 1 del conjunto parisino y resaltó que no hay dudas de eso.

“Todavía no he hablado con nadie, estoy feliz de estar aquí. El club tiene que tomar una decisión. No hay problema, estoy feliz de estar aquí. Y definitivamente estaré allí de nuevo la próxima temporada. ¿Será el número 1 la próxima temporada? Eso ya lo sé (se considera el número uno), pero es el club el que decide. Para mí no hay problema, estoy bien aquí. Todavía tengo cuatro años de contrato, estoy muy feliz”, declaró Donnarumma.

Luego, se refirió al partido contra el Real Madrid en el que cometió el error que le dio vida a los españoles: “Fue un partido que dominamos. Simplemente jugamos mal el movimiento en una acción. Esto complicó el resto del juego. Pero no estoy buscando una excusa. Intentaremos acabar la temporada lo mejor posible y demostrar en la próxima lo que somos de verdad, un grandísimo equipo”.

Es claro que a Donnarumma le confirmaron que su titularidad en el PSG para la siguiente temporada no correrá peligro. Al guardameta italiano no le había gustado nada tener que ver a Keylor Navas atajar y hasta su entorno habla de la posibilidad de marcharse. Veremos que termina suciendo con el tico, quien redondeó un mejor rendimiento que el europeo en estos dos semestres.