El extremo de 20 años por el que se pelean Alajuelense y Saprissa

Mientras la mayoría de los costarricenses están preparando los festejos de año nuevo, los clubes ticos se focalizan en seguir reforzándose en el mercado de pases. Uno de los jugadores más buscados en este período es Andrés Gómez, un muy joven extremo de 20 años que se destacó en Guadalupe durante el Apertura 2020.

El futbolista ya fue sondeado tanto por Alajuelense como por el Saprissa. Ambos clubes se pelean por quedarse con una de las nuevas joyas de la Liga Promérica. Él todavía no confirmó por cuál institución se inclinará para jugar, pero lo que está claro es que no continuará en el equipo del cantón de Goicoechea.

"No te voy a mentir, no solo la Liga; Saprissa también me ha preguntado por él. Tiene muy buenas condiciones. Es una opción que pueda salir durante este mercado de pases", Roberth Garbanzo, gerente de Guadalupe FC, sobre el futuro de Andrés Gómez. Hace tiempo atrás también sacaron a un juvenil con muco futuro como Anthony Contreras que ahora juega en Herediano.

El extremo jugó 13 partidos en el Apertura 2020 y anotó dos goles. Mide 1,78 metros y tiene un físico similar al de Daniel Colindres. Su fichaje es una gran apuesta a futuro por parte de los dos clubes grandes de Costa Rica. Si ambos avanzan con sus propuestas, el jugador será quien defina dónde jugar.

Por el momento, Alajuelense es el que mejor está aprovechando este período de transferencias. El Manudo anunciará en los próximos días a Johan Venegas, el delantero goleador y figura del Saprissa durante el torneo pasado. Ahora buscarán sacarle otro futbolistas a su clásico rival.