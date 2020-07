Fabián Coito habló del Choco Lozano y de su regreso a la selección

Siguen por las repercusiones por el ascenso conseguido por el Cádiz de Anthony Lozano. El legionario catracho fue de las figuras más importantes y recibe elogios de todos lados. El último en expedirse sobre él fue Fabián Coito, entrenador de la selección hondureña. El estretaga uruguayo se mostró muy contento por el presente del Choco y habló sobre la situación de él con la Bicolor.

El técnico dio una entrevista con Diario Diez y declaró: "Me dio una alegría por él. Me imagino el momento de felicidad que está viviendo, luego del año duro que tuvo en el Girona. Eso incidió en su rendimiento en la Selección, imagino la incertidumbre, los nervios de no saber claro el futuro. Hoy no solo le ha ido bien sino que proyecta tres años en Cádiz, va a jugar la Liga y va a demandar que tenga una gran preparación para ganarse un cupo en la plantilla. Nos beneficia a la Selección porque cuando el jugador esta motivado y contento el rendimiento es mejor".

Cada vez que Lozano marcó, el Cádiz no perdió ningún partido. (Twitter)

A mediados del año pasado, Choco decidió no participar de la selección para poder acomodarse en el Cádiz. Sobre esto se refirió Coito: "Ha ayudado porque era el objetivo que teníamos. La venida a la Selección le iba a generar faltar a algunos partidos y perder esa continuidad. Podemos decir que no sería lo correcto dar esos permisos, pero lo que buscábamos era la consolidación de esos futbolista".

En Cádiz ha tenido un equipo mas o menos funcional.



En Honduras sólo tuvo un proceso completo y fue con don Pinto, donde estaba prohibido intentar jugar bien. Lozano no es ningún crack pero se merece una oportunidad con el proceso de Coito. Veremos. — Feisal Rishmawy ⚽️�� (@FRishmawy) July 7, 2020

Y agregó: "Nada ganábamos siendo antipáticos y obligándolo a venir en un momento donde el equipo estaba dándole espacio a futbolistas nuevos para poderlos ver. Se le brindó una cuota de confianza, se tuvo un diálogo serio y respetuoso con el club donde hablamos la importancia que tiene para nosotros. En marzo ya iba a estar para el partido con República Checa y a ellos les interesa que juega en la Selección, se valoriza el jugador y anímicamente está bien".

Para finalizar, el charrúa despejo cualquier rumor que había sobre que Lozano no volvería a jugar con la selección: "Nunca se no pasó por la cabeza que porque no viniera Antony y hacer un segundo semestre muy bueno hablaba que no iba a volver. Al contrario, hablé con él y le dije que esto es independiente de los resultados, siempre te vamos a necesitar, vamos a esta esperando tu consolidación para el regreso a la Selección Nacional".