Hoy, viernes 12 de noviembre, continuarán las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 al rededor del planeta. Esta ventana, que será la última del año, contará con una doble fecha FIFA. Luego de que ayer se retomara la actividad en África (CAF), Asia (AFC), Europa (UEFA) y Sudamérica (CONMEBOL), ahora le llegó el turno a Norteamérica, Centroamérica y El Caribe (CONCACAF).

Eliminatorias CONCACAF: partidos del día y cómo verlos

Luego de tanta espera, finalmente se retomará la actividad en la CONCACAF. En esta jornada 7, habrá un total de cinco encuentros, con el Clásico de Norteamérica como cierre del día. A continuación estarán todas las previas de los encuentros del día, con los canales que los transmitirán en cada país de la región.

19:05 PM: Honduras vs. Panamá

20:05 PM: Canadá vs. Costa Rica

20:05 PM: El Salvador vs. Jamaica

20:10 PM: Estados Unidos vs. México

Eliminatorias CONMEBOL: partidos del día y cómo verlos

Continúa la fecha 13 en Sudamérica, aunque sólamente con un encuentro. El mismo será, nada más y nada menos, que el Clásico del Río de La Plata: Uruguay vs. Argentina , que se disputará a las 17:00 horas de Centroamérica (18 de Panamá). Ayer, entre los momentos destacados del día, resalta la clasificación de Brasil al Mundial de Qatar, convirtiéndose así en el cuarto país en lograr el objetivo.

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

Las eliminatorias europeas continuarán desarrollándose con ocho partidos. Los mismos, pertenecientes a la fecha 9, estarán repartidos en dos turnos. Y serán transmitidos para toda Centroamérica por SKY Sports . Aunque ESPN transmitirá algunos en Honduras, como los de Escocia (cable), Italia, Austria, Dinamarca y Polonia (ESPN Play).

10:00 AM: Moldavia vs. Escocia (Grupo F)

1:45 PM: Italia vs. Suiza, Irlanda del Norte vs. Lituania (Grupo C); Austria vs. Israel, Dinamarca vs. Islas Feroe (Grupo F); Andorra vs. Polonia, Inglaterra vs. Albania y Hungría vs. San Marino (Grupo I)

Eliminatorias CAF: los partidos del día y cómo verlos

En África, las eliminatorias están llegando a su epílogo. Con un total de diez cupos para Qatar -sólo clasifican los líderes de cada grupo-, la quinta y antepenúltima fecha seguirá con seis compromisos distribuídos en tres franjas horarias. Todos ellos serán transmitidos de forma online mediante el canal de YouTube de la FIFA.

7:00 AM: Djibouti vs. Argelia y Burkina Faso vs. Níger (Grupo A)

10:00 AM: Gabón vs. Libia (Grupo F) y Guinea vs. Ginea Bissau (Grupo I)

1:00 PM: Angola vs. Egipto (Grupo F) y Sudán vs. Marruecos (Grupo I)