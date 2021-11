La espera terminó: hoy, jueves 11 de noviembre, se reanudarán las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 al rededor del planeta. Esta ventana, que será la última del año, contará con una doble fecha FIFA. Si bien no habrá actividad en las de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe (CONCACAF), sí le tocará a las de Asia (AFC), África (CAF), Europa (UEFA) y Sudamérica (CONMEBOL). A continuación te contaremos cómo sintonizarlas.

Eliminatorias CONMEBOL: partidos del día y cómo verlos

Se avecina la 13ª jornada en Sudamérica con una cartilla de encuentros más que interesantes. A las 15 horas de Centroamérica (16 de Panamá) se jugará el primer partido, Ecuador vs. Venezuela. Luego, seguirán Paraguay vs. Chile a las 17:00 (18), Brasil vs. Colombia a las 18:30 (19:30) y el cirre del día estará a cargo de Perú vs. Bolivia, a las 20:00 (21). La totalidad de estos compromisos podrán verse por SKY Sports en toda la región.

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

Las eliminatorias europeas, ya con algunos seleccionados clasificados a Qatar 2022, volverán al ruedo con diez partidos. Los mismos, pertenecientes a la fecha 9, estarán repartidos en dos turnos. Y serán transmitidos para toda Centroamérica por SKY Sports . Aunque ESPN transmitirá algunos en Honduras, como los de Suecia (cable), Croacia, Azerbaiyán, Rumania, Eslovenia, Alemania (ESPN Play).

11:00 AM (12 de Panamá): Azerbaiyán-Luxemburgo (Grupo A), Georgia-Suecia (Grupo B), Rusia-Chipre (Grupo H) y Armenia-Macedonia (Grupo J).

1:45 PM (2:45): Irlanda-Portugal (Grupo A), Grecia-España (Grupo B), Malta-Croacia, Eslovaquia-Eslovenia (Grupo H), Alemania-Liechtenstein y Rumania-Islandia (Grupo J).

Eliminatorias CAF: los partidos del día y cómo verlos

En África, las eliminatorias están llegando a su fin. Con un total de diez cupos para Qatar -sólo clasifican los líderes de cada grupo-, la quinta y antepenúltima fecha comenzará con ocho juegos decisivos distribuídos en tres franjas horarias. Todos ellos serán transmitidos de forma online mediante el canal de YouTube de la FIFA.

7:00 AM (8 de Panamá): Uganda vs. Kenia (Grupo E), Etiopía vs. Ghana (Grupo G), Tanzania vs. R.D. del Congo (Grupo J).

10:00 AM (11): Ruanda vs. Mali (Grupo E), Congo vs. Namibia (Grupo H) y Benin vs. Madagascar (Grupo J).

1:00 PM (2): Sudáfrica vs. Zimbabwe (Grupo G) y Togo vs. Senegal (Grupo H).

Eliminatorias AFC: los partidos del día y cómo verlos

Retorna la actividad a Asia con los dos hexagonales finales: dos ruedas a ida y vuelta que recompensarán a los dos primeros con boletos a Qatar 2022, mientras que los terceros se cruzarán en un play-off para acceder al repechaje. De momento, sólamente se conoce que ESPN Play transmitirá los juegos para Honduras.

3:10 AM (4:10 de Panamá): Australia-Arabia Saudita (Grupo B).

5:00 AM (6): Corea del Sur-Emiratos Árabes Unidos (Grupo A).

6:00 AM (7): Líbano-Irán (Grupo A), Vietnam-Japón (Grupo B).

9:00 AM (10): China-Omán (Grupo B).

11:00 AM (12): Irak-Siria (Grupo A).