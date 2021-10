La Selección Argentina recibirá a Perú en la jornada 12 de las Eliminatorias CONMEBOL, marcando el cierre de la triple fecha de octubre. Antes de reencontrarse con Keylor Navas en PSG, Lionel Messi y la albiceleste, segunda con 22 puntos, buscarán seguir cosechando triunfos para alargar su invicto en este momento de júbilo. Los de Ricardo Gareca, séptimos con 10, pese a que llegan tocados por la derrota ante Bolivia deben ganar para seguir con chances de clasificar.

Argentina vs. Perú: ver aquí EN VIVO y EN DIRECTO

Argentina vs. Perú: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido a Centroamérica

El juego se disputará el jueves 14 de octubre, a las 17:30 horas de Centroamérica (18:30 de Panamá), en el Estadio Monumental de Núñez, Buenos Aires. Se transmitirá por SKY Sports en toda la región y en Estados Unidos se podrá ver por Fubo TV.

Argentina vs. Perú: cómo llegan los locales

Lionel Scaloni aún no confirmó el once inicial, pero anticipó que “el equipo va a estar en la línea de los últimos dos partidos, con algún retoque". Estos fueron un 0-0 ante Paraguay y la goleada 3-0 contra Uruguay, en donde tuvieron un desempeño magistral. Con Messi como titular, la principal incógnita está en los laterales. Scaloni debe elegir entre Molinas o Montiel y Acuña o Tagliafico. "La euforia es justa y está bien. Pero nosotros estamos igual que antes. No me fijo en cuándo es el Mundial", sentenció el estratega en rueda de prensa.

Argentina vs. Perú: cómo llegan los visitantes

La albirroja, luego de vencer 2-0 a Chile, sufrió una dura derrota por 1-0 ante Bolivia, que marcha penúltima. "Siempre es complicado jugar acá. Todos estamos mal. No voy a reprochar nada, dieron todo", declaró Gareca. Ahora, consciente de la urgencia por "sumar y dejar atrás este partido", no podrá contar con Advíncula, quien sufrió un desgarro y será sustituído por Lora. De este modo, se suma a lista de lesionados en la que figuran nombres como Carrillo, Tapia, Guerrero o Flores.

Argentina vs. Perú: último partido entre ambos

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados se produjo el 17 de noviembre de 2020, por la fecha 4 de estas Eliminatorias. Aquel día, Argentina se impuso 2-0 a Perú con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez.