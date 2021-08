Enrico Dueñas sobre las Eliminatorias Concacaf: "Voy a estar ahí"

Una de las grandes ausencias que tuvo El Salvador en la pasada Copa Oro 2021 fue la de Enrico Dueñas. El nacido en Países Bajos está llamado a ser la nueva gran joya de la Selecta y se lució en el Preolímpico de Guadalajara. No estuvo en la máxima competición de Concacaf a nivel selecciones porque priorizó poder hacer la pretemporada con el Vitesse.

Ya a préstamo en el FC Eindhoven, donde debutó y es titular, el atacante dio una entrevista con El Gráfico y se mostró entusiasmado con poder defender la camiseta del combinado cuscatleco en las Eliminatorias que comienzan en septiembre. Además, se opinó sobre como ve el rendimiento de los dirigidos por Hugo Pérez.

"Sé que Hugo Pérez es un gran entrenador porque estuve con él en México y tiene mucha experiencia, conoce el juego muy bien. No es una sorpresa que El Salvador haya llegado lejos en el torneo. Hemos estado en contacto porque tenemos una buena relación y eso es bueno", comenzó el delantero.

Luego, Enrico se refirió a si estará en las Eliminatorias: "En el fútbol nunca sabes pero estaré ahí. Voy a estar ahí, no es problema. Vamo a enfrentar a países fuertes. Estados Unidos tiene jugadores top. Si juegan como en la Copa Oro puedo aprender de ellos y luego todo es posible. Podemos sorprenderlos".

Para finalizar, Dueñas agradeció el gran apoyo que está recibiendo por parte de los cuscatlecos en sus redes: "No leo todos los mensajes porque son muchos pero aprecio mucho el apoyo y las buenas vibras que me dan. Me dan más motivación para continuar trabajando cada día. Espero verlos en el Cuscatlán lleno".