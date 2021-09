Duvier Riascos se ve ganando el Clásico contra Águila

El Torneo Apertura 2021 de la Liga Pepsi de El Salvador disputará este fin de semana uno de sus Clásicos, se trata del encuentro entre Alianza y Águila, que actualmente están entre los primeros lugares de la tabla de posiciones, por lo que sin duda lo hará más atractivo y según Duvier Riascos, goleador de los paquidermos, solamente se puede ganar.

“Los Clásicos hay que ganarlos, sabemos que hay que obtener los puntos en casa. Va a ser un partido difícil, esperamos proponer algo muy bueno en el campo de juego para quedarnos con la victoria”, dijo Riascos en la conferencia de prensa previo al encuentro, en el que buscará mantener su racha goleadora.

Duvier Riascos llegó a los algos para este campeonato, en el que llamó la atención debido a su recorrido en varios clubes de renombre, en el que hasta el momento ha respondido de gran manera con cinco goles que lleva en el certamen y que se ha comenzado a ganar el corazón de los aficionados del equipo.

“Estoy contento con los goles que he marcado en tres fechas, que me tienen a tiro en la tabla de los goleadores. Estaba ansioso por volver porque uno no se acostumbra a ver los partidos de afuera, pero estoy feliz por el comportamiento del equipo y excelente juego que tuvimos de visitante”, agregó el sudamericano.

Por último, Riascos habló de su forma física, tomando en cuenta que estuvo varias semanas lesionado, pero indicó que se encuentra bien, tanto para estar en el encuentro contra Águila, como contra Comunicaciones por la Liga Concacaf.